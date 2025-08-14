Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры

Нормы предусматривают для ученика выплату стипендии за счёт средств работодателя и гарантии трудоустройства, а для последнего – возможность вернуть средства.

В новой версии законопроекта предлагается обязать работодателя, заключившего такое соглашение, выплачивать среднюю зарплату работнику при его отрыве от производства. Документ рассматривался и был поддержан Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 25 июля.

Как сообщают «Ведомости», в последней версией документа Минтруд предлагает в ст. 198 ТК РФ закрепить определение ученического договора. Из него следует, что такое соглашение смогут заключать не только юридические лица (как установлено сейчас), но и индивидуальные предприниматели. Его можно заключать с работником или соискателем на должность. Обучение может происходить как с отрывом, так и без отрыва от работы. Работодатель в рамках этого типа соглашения обязуется направить за свой счёт работника или соискателя на обучение по основным программам профессионального образования (среднее и высшее), на профобучение и дополнительные программы. Вторая сторона обязуется пройти обучение и отработать по вступившему в силу трудовому договору в указанный срок.

Сотрудникам, обучающимся с отрывом от работы, в период ученичества Минтруд в обновленной версии ст. 204 ТК РФ предлагает выплачивать среднюю заработную плату, говорится в документе. Авторы подразумевают средний уровень дохода конкретного работника на его предприятии до того, как он поступил на обучение, пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В законопроекте также указано, что работа, выполняемая учеником на практике, должна оплачиваться в соответствии с установленными у работодателя условиями оплаты труда для этой должности. Сейчас в ТК установлено, что она оплачивается «по установленным расценкам», без уточнения, какими они должны быть. Также, согласно действующим нормам, размер стипендии не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Для ищущих работу сотрудников ученический договор, согласно новой версии закона, будет возможен в форме договора гражданско-правового характера (ГПХ) по решению работодателя. В новой версии появилась и возможность заключить ученический договор одновременно с трудовым.

В действующей версии регулирования не установлено определение такого соглашения. Также там говорится, что ученический договор с работником – дополнительный к трудовому, и нет требования заключать соглашение по ТК с окончившими курс учениками, а также возможности совмещать два вида договоров. Кроме того, сейчас не разрешено заключать ученические договоры для ИП, не урегулирован перечень возможных программ образования, не было уточнений по оплате работы ученика на практических занятиях.

Документ разработан в рамках исполнения поручений Президента России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вступление в силу подготовленных поправок предложено с 1 марта 2026 года.