Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек

Минтруд России предлагает объединить и упростить правила ведения и заполнения трудовых книжек.

Сама книжка может стать толще. Например, для сведений о работе предлагается выделить 14 разворотов, а не 10. Содержание документа и вкладыша не изменится.

Записи в книжку предлагается вносить с помощью техсредств, штампов (печатей), которые оставляют оттиск или переносят краситель. Работникам не придётся ставить в ней подпись при увольнении, а также в личной карточке при каждой новой записи в книжке.

Сведения о работе по совместительству разрешат вносить как в хронологическом порядке, так и блоками, т.е. сразу о приёме и об увольнении.

Работнику, отказавшемуся от ведения трудовой книжки, нужно будет её вернуть не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи заявления. Пока вопрос о сроке остаётся спорным. Последний раз Минтруд указывал: документ нужно выдавать день в день.

Сохранят обязанность вести учёт трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. Но для этого работодатель сможет использовать свои формы книг (журналов).

Соответствующий проект приказа Минтруда России проходит публичное обсуждение, сообщает региональное Министерство юстиции.