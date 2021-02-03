Ещё 10 социальных услуг стали доступны северянам в электронном видеДело «чёрных» риэлторов – будет ли поставлена точка?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 10:45

Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек

Минтруд России предлагает объединить и упростить правила ведения и заполнения трудовых книжек.

Сама книжка может стать толще. Например, для сведений о работе предлагается выделить 14 разворотов, а не 10. Содержание документа и вкладыша не изменится.

Записи в книжку предлагается вносить с помощью техсредств, штампов (печатей), которые оставляют оттиск или переносят краситель. Работникам не придётся ставить в ней подпись при увольнении, а также в личной карточке при каждой новой записи в книжке.

Сведения о работе по совместительству разрешат вносить как в хронологическом порядке, так и блоками, т.е. сразу о приёме и об увольнении.

Работнику, отказавшемуся от ведения трудовой книжки, нужно будет её вернуть не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи заявления. Пока вопрос о сроке остаётся спорным. Последний раз Минтруд указывал: документ нужно выдавать день в день.

Сохранят обязанность вести учёт трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. Но для этого работодатель сможет использовать свои формы книг (журналов).

Соответствующий проект приказа Минтруда России проходит публичное обсуждение, сообщает региональное Министерство юстиции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Алевтина
01.02.21 12:57
Нет развития! Сокращают территорию села, тем самым уничтожают село Белокаменка, которому в 2021 году исполняется 125 лет. ООО "НОВАТЭК-Мурманск" не исполнил ни одного обещания, которые звучали на обще
Комментарий к новости:Село Белокаменка - компания «НОВАТЭК»: развитие и проблемы
ОльгаПетровна
01.02.21 10:13
шурка и есть шурка, только с документами всю жизнь будет париться
Комментарий к новости:Юная Александрия - в большом ЗАТО стало больше многодетных семей
Igor Maltsev
30.01.21 08:50
Hi Dad, if you ever want to contact me you can find me on Facebook. I'd love to have a chat after so many years
Комментарий к новости:Вячеслав Мальцев отмечен за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире13:00«Преступление и наказание». Художественный сериал, 7 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курсы валют ведут себя разнонаправлено-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала в январе почти на 73 млн кВтч электроэнергии больше, чем в декабре прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Запущен временный рейдовый комплекс для перевалки газа «Ямал СПГ» в Мурманске-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика