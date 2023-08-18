Минтруд предлагает расширить число участников программы бесплатного переобучения по нацпроекту «Демография»

В Минтруде предложил расширить число участников программы бесплатного переобучения по нацпроекту «Демография», дополнительно 41 тысячу человек сможет получить новые навыки и знания.

Как пишет ТАСС, россиянам доступны порядка 5,6 тысячи образовательных программ. С 20 июня этого года переобучение в рамках нацпроекта «Демография» началось в новых регионах. Стать участниками программы могут россияне в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, неработающие мамы дошкольников, отдельные категории молодёжи до 35 лет, участники спецоперации, а также безработные или находящиеся под риском увольнения и другие категории соискателей.

Согласно проекту правительственного постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, это позволит бесплатно получить востребованные на локальных рынках труда компетенции 180 тысяч граждан.

На данный момент бесплатно пройти краткосрочные курсы могут 140 тысяч россиян. Уточняется, что речь идёт о 2023 годе. С начала приёма заявок операторы программы уже направили в образовательные организации более 105 тысяч человек.