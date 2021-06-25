Минтруд разъяснил, нужно ли проводить инструктаж по охране труда с работниками на «удалёнке»

Минтруд России письмом от 26.02.2021 № 15-2/ООГ-493 напомнил о том, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда дистанционных сотрудников ограничены.

Сотрудника, находящегося на «удалёнке», необходимо ознакомить только с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и техническими средствами, если ему их рекомендовали или предоставили. В остальных случаях проводить инструктажи и обучение по охране труда не нужно. В то же время работодатель может предусмотреть такую обязанность, например, в трудовом договоре.