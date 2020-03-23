Минтруд рекомендовал регионам автоматически продлить выплату социальных пособий нуждающимся

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков направил в регионы России рекомендации продлить выплату социальных пособий жителям России, даже если от них не поступили необходимые подтверждающие документы.

«Минтруд рекомендовал всем регионам продлевать выплату пособий, ранее назначенных органами социальной защиты населения, без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Соответствующие рекомендации, подписанные главой Минтруда, были разосланы во все регионы», - говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем сегодня в «Интерфакс».

В Минтруде рассчитывают, что такая мера позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы соцзащиты и центры соцобслуживания. При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен, подчеркивается в сообщении.

«Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты. Поэтому регионам на время противовирусной кампании было рекомендовано отказаться от приёма документов граждан, подтверждающих нуждаемость в ранее назначенных выплатах», - цитируют в Минтруде слова министра Котякова.

Сейчас для подтверждения права на ряд региональных мер соцподдержки гражданам нужно периодически - каждые 3 или 6 месяцев - подавать в органы соцзащиты документы об уровне дохода, напоминает Минтруд.