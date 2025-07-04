Минтруд РФ не планирует в этом году увеличение квот на иностранную рабочую силуБассейну в Росляково — быть!
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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 13:00

Минтруд РФ не планирует в этом году увеличение квот на иностранную рабочую силу

Министерство труда России планирует развивать механизм организованного набора, для чего в ближайшее время в Госдуму будет внесён соответствующий законопроект, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Квота определяется на год соответствующим актом правительства. Внутри этих 235 тысяч, определенных квотой, был заложен некоторый резерв, который позволяет внутри года перераспределять квоту между регионами и предприятиями. Необходимости увеличения квот в текущем году пока не видим», - сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

При этом он отметил, что «нельзя прямым счётом переводить кадровую потребность в потенциальный объём квот или потребность в мигрантах».

«Работа над покрытием нехватки рабочей силы носит комплексный характер. Но для нас абсолютным приоритетом является закрытие потребности за счёт внутренних трудовых ресурсов. И уже во вторую очередь - можно говорить о привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа. При этом нам необходимо в принципе изменить подходы к привлечению иностранной рабочей силы. И такая работа ведётся», - сказал глава Минтруда.

Котяков уточнил, что идёт «речь об организованном наборе, то есть о повышении адресности привлечения иностранной рабочей силы».

«Необходимо отдавать приоритет не абстрактным работникам, а сотрудникам, которые приезжают под конкретное рабочее место. В этой сфере, даже при большой кадровой потребности, нельзя ставить на второй план и пренебрегать безопасностью и контролем. Сейчас мы разрабатываем совместно с Минцифры и другими коллегами новый порядок», - сказал министр.

«Здесь нам на помощь должны прийти информационные технологии. Часть законодательных инициатив уже принята Госдумой, часть мы в ближайшее время примем на правительстве и внесем в парламент. Я сейчас говорю о самом законопроекте об организованном наборе», - пояснил он.

Вместе с тем Котяков подчеркнул, что в настоящее время «есть необходимость в максимально эффективном использовании наших внутренних трудовых ресурсов».

«И самой перспективной возрастной когортой мы определили молодёжь, так как уровень занятости среди ребят до 29 лет имеет потенциал к активному росту. Поэтому мы работаем с образовательными учреждениями по формированию структуры контрольных цифр приема, соответствующей запросу работодателей, а также работаем с вузами и СПО (среднее профессиональное образование) по поддержке и навигированию ребят уже на этапе их обучения на конкретные рабочие места», - сказал Котяков.

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