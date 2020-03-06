Минтруд РФ объяснил порядок оплаты карантина из-за коронавируса

Работодатели оплачивают больничный из-за карантина как больничный по болезни, менять основы соцстрахования нет оснований, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Ранее газета «Известия» сообщила, что для россиян, которых отправят на карантин из-за коронавируса, предложили увеличить выплаты по больничным. По данным газеты, в Госдуме работают над соответствующими поправками в законодательство. «Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», - сообщили в Минтруде.

В министерстве уточнили, что на федеральном и региональном уровнях предприняты все меры для противодействия распространению коронавируса. При этом, уточнили в Минтруде, отстранения от работы в связи с карантином - это единичные случаи. «Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевании», - добавили в министерстве, пишет РИАН.