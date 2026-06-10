Минтруд РФ планирует в 2026 году вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек

Об этом заявил глава министерства Антон Котяков в интервью «Ведомостям».

Задача по выявлению 1,3 млн нелегально занятых в текущем году реалистична, если включает в себя поиск при помощи ФНС работодателей, которые замещают трудовые отношения режимом самозанятости, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Оценки главы Минтруда вполне объективны, так как текущие общественные и деловые настроения серых занятых характеризуются наличием запроса на легализацию, подчеркивает партнёр АТРЭ Лора Накорякова.

Потенциальные масштабы теневой занятости Котяков оценил примерно в 5,3 млн человек. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в субъектах России смогли вывести из тени порядка 1 млн человек и превысили целевой показатель по легализации на год - 775 тысяч работников, отметил глава Минтруда.

Серая занятость преимущественно концентрируется в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости - прежде всего в строительстве и ремонте (30% предприятий относятся к нелегальной зоне), торговле (26%), а также товарной логистике и грузоперевозках (18%), отмечает Накорякова. Чаще всего теневая занятость встречается в сфере услуг, торговле, сфере гостиниц и общепита, также она распространена в строительстве.

Данные получены в ходе опроса более 1000 респондентов по всей России с признаками серой занятости.

Самозанятые демонстрируют существенно более высокий уровень легализации по сравнению с физическими лицами: доля полностью декларируемых доходов среди них составляет 75% против 34% среди физлиц, отмечает Лора Накорякова.

Антон Котяков сообщил журналистам «Ведомостей», что обеление, как правило, происходит за счёт оформления самозанятости для исполнителей отдельных услуг. По его словам, режим самозанятых оформлен у 14 млн человек и в части случаев есть подмена трудовых отношений. Он указал на более чем 3 млн человек, которые вообще не осуществляют никакой деятельности, имея статус самозанятых.

Также иногда происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, подчеркнул Котяков. Министр пояснил, что оформление отношений в качестве трудовых наделяет работодателя ответственностью за безопасность работников и организацию труда, он может понести наказание за отсутствие надлежащих условий. Тогда как исполнитель по гражданско-правовому договору не связан общим технологическим процессом со своим заказчиком и другими исполнителями и должен обеспечивать свою защиту сам, что повышает его риски.