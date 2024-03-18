Минтруд РФ предлагает финансировать переезд работников на приоритетные для экономики предприятия

Минтруд РФ предлагает расширить программу субсидирования трудовой мобильности, добавив финансирование переезда работников на предприятия приоритетных для экономики региона отраслей

Как сообщает пресс-служба Минтруда, «Минтруд предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей».

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время господдержка оказывается работодателям оборонно-промышленного комплекса, а также предприятиям новых регионов.

Субсидии смогут получать компании только при одновременном соответствии следующим критериям: организация осуществляет деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики; выплачивает заработную плату не ниже среднемесячной заработной платы по региону; объём вложений предприятия в проект в текущем или в предыдущем финансовом периоде превышает 3 млрд рублей; объём производства продукции или услуг по реализации проекта составит в ближайшие три года более 5% всего валового объёма производства данного вида или услуг в субъекте; численность привлекаемых работников не менее 100 человек.

«Некоторые компании, такие как системообразующие предприятия или участники общественно-значимых проектов, могут быть исключены из этих требований в связи с их значимостью для региональной экономики», - отметили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что господдержка по программе субсидирования трудовой мобильности составляет 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районный коэффициент, что составляет порядка 300 тысяч рублей на каждого привлеченного работника.