Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов

Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования (ФСС), а не от работодателей.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства, основная его цель — обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идёт о выплатах по больничному листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.

По мнению первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, работникам документ дает ряд преимуществ. «У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС», - отметил Исаев.

Парламентарий считает, что сегодня россияне нередко боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, чтобы не конфликтовать с работодателем.

В партии власти подчеркнули, что поддержат эту инициативу при условии, что перечисление денег гражданам будет своевременным.

Законопроект представят в сентябре, а на рассмотрение в Госдуму вынесут в декабре этого года.