Минтруд РФ решил детализировать признаки трудового договора

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, выделив восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Это необходимо, чтобы работодатели не уклонялись от выполнения социальных обязательств перед работниками. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

Кроме того, предложено наделить Роструд правом потребовать признания отношений трудовыми через суд. «Парламентская газета» узнала подробности.

«В настоящее время по-прежнему актуальна проблема уклонения работодателей от надлежащего оформления трудовых отношений», — констатировал Минтруд в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, работодатели часто подменяют трудовой договор более выгодным для них гражданско-правовым, из-за этого человек теряет право на социальные гарантии: ежегодный отпуск, повышенную оплату сверхурочной работы или работы в выходные и праздничные дни, оплату в размере не ниже МРОТ и так далее, поскольку все это распространяется только на лиц, заключивших трудовые договоры.

За восстановлением своих прав работник может обратиться в суд, но и там сложилась различная практика квалификации гражданско-правовых и трудовых отношений, признало ведомство. Поэтому и решили внести поправки в статью 15 Трудового кодекса, уточнив понятие трудового договора. Так, выделено восемь его дополнительных признаков:

устойчивый и стабильный характер отношений,

подчиненность и зависимость труда,

наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя,

интегрированность работника в организационную структуру работодателя,

признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск,

оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы,

осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов,

предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.

«Таким образом, четкое разграничение рассматриваемых договоров при их заключении позволит избежать смешивания отношений и исключить возможные спорные ситуации при применении труда», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте предложено расширить полномочия Роструда — ведомство получит право обратиться в суд с требованием признать отношения трудовыми. Инспекция сможет это сделать, если работодатель проигнорирует ее предписание и не устранит в срок следующие нарушения: вместо трудового договора заключен гражданско-правовой договор, работодатель уклонился от оформления трудового договора.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.