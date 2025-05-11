Минтруд РФ решил детализировать признаки трудового договора
Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, выделив восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Это необходимо, чтобы работодатели не уклонялись от выполнения социальных обязательств перед работниками. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.
Кроме того, предложено наделить Роструд правом потребовать признания отношений трудовыми через суд. «Парламентская газета» узнала подробности.
«В настоящее время по-прежнему актуальна проблема уклонения работодателей от надлежащего оформления трудовых отношений», — констатировал Минтруд в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, работодатели часто подменяют трудовой договор более выгодным для них гражданско-правовым, из-за этого человек теряет право на социальные гарантии: ежегодный отпуск, повышенную оплату сверхурочной работы или работы в выходные и праздничные дни, оплату в размере не ниже МРОТ и так далее, поскольку все это распространяется только на лиц, заключивших трудовые договоры.
За восстановлением своих прав работник может обратиться в суд, но и там сложилась различная практика квалификации гражданско-правовых и трудовых отношений, признало ведомство. Поэтому и решили внести поправки в статью 15 Трудового кодекса, уточнив понятие трудового договора. Так, выделено восемь его дополнительных признаков:
устойчивый и стабильный характер отношений,
подчиненность и зависимость труда,
наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя,
интегрированность работника в организационную структуру работодателя,
признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск,
оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы,
осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов,
предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.
«Таким образом, четкое разграничение рассматриваемых договоров при их заключении позволит избежать смешивания отношений и исключить возможные спорные ситуации при применении труда», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, в законопроекте предложено расширить полномочия Роструда — ведомство получит право обратиться в суд с требованием признать отношения трудовыми. Инспекция сможет это сделать, если работодатель проигнорирует ее предписание и не устранит в срок следующие нарушения: вместо трудового договора заключен гражданско-правовой договор, работодатель уклонился от оформления трудового договора.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.