Минтруд РФ включил осложнения от коронавируса у медиков в перечень причин инвалидности

Вступили в силу поправки к порядку установления причин инвалидности. По новым правилам к записи о причине инвалидности будут вносить дополнительную запись «вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Это касается случаев инвалидности у тех, кто непосредственно работает с заболевшими COVID-19 (пациентами с подозрением на него): врачей, среднего и младшего медперсонала медорганизаций, водителей автомобилей скорой медпомощи.

Указанным категориям работников здравоохранения инвалидность устанавливается при следующих условиях:

инвалидность наступила из-за развития осложнений после перенесенного заболевания, которое вызвано новой коронавирусной инфекцией;

COVID-19 подтвержден лабораторными методами исследования или решением врачебной комиссии на основании результатов КТ легких;

заболевание возникло при исполнении трудовых обязанностей.

Дополнительную запись внесут, если актом о случае профзаболевания или решением суда об установлении факта профзаболевания подтверждено, что перенесенное заболевание является профессиональным.

Поправки вступили в силу в соответствии с приказом Минтруда России от 17.11.2020 № 788н с 27 декабря 2020 года, сообщает Министерство юстиции Мурманской области