Минтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населения

Ежегодно Минтруд России проводит оценку деятельности регионов по выполнению целевых прогнозных показателей в сфере занятости населения. По итогам 2022 года Мурманская область вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации, исполнивших все установленные показатели, а в Северо-Западном федеральном округе областная служба занятости стала единственной, выполнившей в полном объеме федеральные плановые показатели в прошлого года.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в пятёрку регионов-лидеров, кроме Мурманской области, входят также Красноярский край, Костромская, Кировская и Пензенская области.

Деятельность субъектов Российской Федерации оценивается по факту достижения отдельных установленных на год показателей в области содействия занятости населения. В число целевых показателей включены результаты работы по трудоустройству обратившихся в органы службы занятости граждан, в том числе молодежи в возрасте 14-29 лет, открытию собственного дела безработными гражданами, а также соответствию количества работников центров занятости населения численности рабочей силы региона.

Фото: https://gov-murman.ru