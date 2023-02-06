Минтруд России предлагает северную надбавку выплачивать без привязки к стажу работы

Минтруд предлагает работникам на Крайнем Севере сразу назначать надбавку к зарплате в максимальном размере вне зависимости от стажа, если они прожили на этой территории не менее 5 лет. Нововведение предлагается распространить на сотрудников федеральных государственных учреждений, научных организаций, университетов, а также молодых сотрудников в возрасте до 35 лет.

Как пишет «РГ», в городах с суровым климатом люди получают повышенную зарплату, к ней еще добавляется районный коэффициент, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям ещё платится процентная надбавка. Сейчас большинство людей могут получить надбавку через 5 лет работы. Льгота есть у молодёжи, которая живеё не менее года на этих территориях. Они могут получить надбавку через 2,5 года работы. Размер её зависит от места проживания, самый высокий - 100% - на Чукотке, в Северо-Эвенском районе Магаданской области, пяти районах Камчатки, островах Северного Ледовитого океана и его морей (исключение - острова Белого моря). В остальных районах Крайнего Севера он составляет 80%, а на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера - 50%.

Как рассказал «Российской газете» председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин, в Заполярье и так мало людей, а квалифицированных и трудоспособных - ещё меньше. «Инициатива Минтруда как раз и направлена на поиск дополнительных стимулов для молодёжи, а также учёных и госслужащих для привлечения и удержания на работе в Арктике. Эти изменения в меньшей степени коснутся представителей коренных народов Севера в силу особенностей их трудовой занятости. Но для арктических городов это подспорье», - заявил Доронин.

Он отметил, что при одинаковой ставке на Севере и на «материке» реальная заработная плата ряда специалистов в Арктике серьёзно увеличится, и при всей суровости окружающей среды денежный стимул становится решающим.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Колэнерго».