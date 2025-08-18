Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности

Минтруд России предлагает в следующем году снизить допустимую долю иностранных работников по девяти видам экономической деятельности, в том числе в некоторых отраслях вообще запретить работать людям без гражданства РФ, сообщила пресс-служба министерства.

«Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными в прошлом году. В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий проект постановления разработан Минтрудом с учётом предложений регионов и отраслевых ведомств и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, уточнили в пресс-службе. По её информации, документом предлагается ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьём, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из неё и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было - до 50%.

«Предлагается снизить долю и в сферах обслуживания населения. В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было», - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, добавили там, «предлагается ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля».

«При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель сохранится и на 2026 год», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтруда отметили, что проект постановления подготовлен в соответствии с положениями федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» с учётом предложений регионов, проработанных с социальными партнёрами субъектов, а также отраслевых ведомств. Там напомнили, что допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учётом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан РФ.