Минтруд России сообщил об индексации на 11,9% с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — подчеркнул министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Также отмечается, что размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребёнка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливается с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119, уточнили в Минтруде.

По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%, пишет 1prime.ru.

Фото: https://vk.com/mintrudrf?z=photo-197008534_457240497%2Falbum-197008534_00%2Frev