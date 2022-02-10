Минтруд утвердил рекомендации по учёту микротравм работников

Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н утверждены рекомендации по учёту микроповреждений (микротравм) работников. Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также предупредить производственный травматизм, работодателям рекомендуется:

- утвердить локальным нормативным актом порядок учёта микротравм и ознакомить с ним должностных лиц;

- информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы;

- фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по образцу;

- сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде;

- регистрировать микротравмы в журнале учёта по образцу;

- установить место и сроки хранения справки и журнала.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года одновременно с новыми правилами охраны труда, сообщает региональное Министерство юстиции.