Минтруд утвердил рекомендации по учёту микротравм работников
Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н утверждены рекомендации по учёту микроповреждений (микротравм) работников. Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также предупредить производственный травматизм, работодателям рекомендуется:
- утвердить локальным нормативным актом порядок учёта микротравм и ознакомить с ним должностных лиц;
- информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы;
- фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по образцу;
- сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде;
- регистрировать микротравмы в журнале учёта по образцу;
- установить место и сроки хранения справки и журнала.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года одновременно с новыми правилами охраны труда, сообщает региональное Министерство юстиции.