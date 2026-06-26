Минус 18,5%: в портах Северо-Запада России снижаются объёмы погрузки на экспорт

По сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в мае 2026 года в адрес морских терминалов страны отправили 28 млн тонн экспортных грузов. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в направлении портов Северо-Запада перевезли 9 млн тонн (-18,5%), на Дальний Восток — 10,9 млн тонн (+15,4%), на Юг — 8,1 млн тонн (+45,4%).

В РЖД уточняют, что положительную динамику погрузки на экспорт обеспечили: каменный уголь (15,4 млн тонн, +18,4%), железная руда (1,1 млн тонн, +40,6%), чёрные металлы (1,1 млн тонн, +8,1%), зерно (1,1 млн тонн, рост в 2,6 раза).

Всего с января по май 2026 года в адрес морских терминалов отправлено свыше 135,3 млн тонн экспортных грузов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.