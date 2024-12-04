За сутки уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две «Bradley» производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжёлой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Гуево, Махновка, Новая Сорочина, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две «Bradley» производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil