«Минувших лет живая память» - мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби

22 июня в 14.00 в отделе народного искусства и ремёсел «Дом ремёсел» состоится мероприятие «Минувших лет живая память», посвящённое Дню памяти и скорби.

День памяти и скорби – важный день, который напоминает нам о великих событиях и людях, оставивших неизгладимый след в истории.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, во время мероприятия его участники узнают о значимости этого дня и о символах, связанных с ним. Специалисты расскажут о важности сохранения исторической памяти и уважения к прошлому.

В ходе мастер-класса гости Дома ремёсел смогут своими руками создать игрушку из фетра в форме голубя и гвоздики, которые станут не только памятным сувениром, но и проявлением уважения к истории. (6+)

Запись и информация по телефону 45-08-60.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270947%2F9ef158edf84ee92e4e