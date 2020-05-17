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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.20 08:00

Минвостокразвития готовит меры поддержки для малого и среднего бизнеса в Арктике

Об этом рассказал замминистра по развитию Арктики и Дальнего Востока Александр Крутиков на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Предпринимательство в Арктике. Состояние и перспективы развития в современных реалиях». «Особую социальную роль малого и среднего бизнеса в Арктике мы очень хорошо понимаем. Это бизнес, жизненно важный для Арктической зоны, который необходимо поддерживать» - сказал Крутиков.

Он рассказал о том, что Минвостокразвития внесло предложения в список новых мер господдержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией (большая часть их в настоящее время готовится ко второму чтению). Крутиков выразил надежду, что эти документы вступят в силу уже в конце июля - начале августа.

«Мы через механизм субсидирования будем снижать ставку по страховым взносам для работников именно малого и среднего бизнеса в Арктике, для недобычных проектов, до 7,6%, как это действует в ТОРах на Дальнем Востоке. Мы также запустим программу субсидирования процентных ставок по кредитам, причем как инвестиционным, так и на пополнение оборотных средств, тоже именно для сегмента малого и среднего бизнеса», - отметил замминистра.

Он добавил, что регионы также готовят предложения по региональным и местным льготам в рамках этого пакета законов.

«Мы их уже с коллегами предварительно обсудили. Мы планируем, что регионы синхронно, вместе со вступлением в силу федерального пакета, примут и региональные законы о льготах по земельному, имущественному налогам», - сообщил Крутиков.

Предложения Минвостокразвития в пакет мер господдержки бизнеса направлены на решение проблем задолженности предпринимателей по налогам и коммунальным платежам, усиление текущих налоговых преференций.

Кроме того, в документах сформулирован ряд предложений, которые касаются административных ограничений, доступа к финансовым ресурсам и процедуры банкротства.

«Мы поддерживаем продление ЕНВД в текущих условиях. Я считаю, что для малого бизнеса это, возможно, одна из ключевых мер поддержки, которая окажет реальное влияние, поскольку отмена ЕНВД просто приведёт к росту налоговой нагрузки на малый бизнес», - сказал заместитель министра.

«Центр подходящей работы, который Проектный офис развития Арктики открыл совместно с Российским государственным социальным университетом, готов взаимодействовать с Агентством по развитию человеческого  капитала и Минвостокразвития, в том числе по вопросу профориентации представителей КМНС и других проектов в области профконсультирования и подбора персонала. Кроме того, мы рассматриваем возможность проведения совместных стратсессий в регионах по вопросу преференций для бизнеса», - рассказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

«Нельзя забывать о цифровизации, которую подстегнула текущая экономическая ситуация. Благодаря ей появляются новые ниши в таких сферах, как образование, здравоохранение, электронная коммерция, что особенно актуально для Арктики, которая страдает от «цифрового неравенства». В них как раз может существовать малый и средний бизнес. А задача власти - помочь с ликвидацией этого неравенства, в том числе через национальные проекты и с использованием механизма ГЧП», - сообщил координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, который выступил одним из модераторов заседания.

Пока обсуждаемые меры поддержки не действуют, теряются темпы по развитию малого и среднего предпринимательства в Арктике, посетовал член координационного совета «Деловой России» Ильдар Неверов, который стал сомодератором дискуссионного клуба.

Сложность представляет собой механизм определения тех, кто нуждается в поддержке в первую очередь, считает Милена Арсланова, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ. По её словам, применяющийся сейчас способ отбора по кодам ОКВЭД можно критиковать, однако на сегодняшний день это оптимальный механизм. Она рассказала о том, что из-за локальных особенностей налогообложения от региона к региону меры поддержки могут отличаться. «Я рекомендую всем предпринимателям обращаться в центры «Мой бизнес», которые являются единым операционным окном по всем мерам поддержки и регионального, и федерального уровня», - сказала Милена Арсланова.

 

 

www.morvesti.ru

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