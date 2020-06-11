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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.20 10:00

Минвостокразвития подготовило механизм снижения страховых взносов до 7,6% для резидентов Арктической зоны

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с поручением вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, возглавляющего Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, разработало проект постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации», принятие которого позволит снизить размер страховых выплат в государственные внебюджетные фонды до 7,6%.

Документ подготовлен в целях стимулирования предпринимательской деятельности на арктических территориях страны. Предполагается запустить механизм субсидирования части затрат по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в отношении работников, принятых на работу с даты получения предпринимателями уведомления о включении их в реестр резидентов Арктической зоны России.

«Суть механизма заключается в предоставлении субсидий управляющей компании, роль которой в Арктической зоне будет выполнять Корпорация развития Дальнего Востока, а далее управляющая компания возместит часть затрат резидента по уплате страховых взносов. То есть КРДВ выплатит за инвестора разницу между начисленным объёмом средств и установленным порогом в 7,6%», - пояснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Он уточнил, что показатель 7,6% складывается из обязательных отчислений в пенсионное страхование в размере 6%, социальное страхование – 1,5%, медицинское страхование – 0,1%. При этом предприниматель должен не только иметь обязательную регистрацию в качестве резидента Арктической зоны, но и предоставить в управляющую компанию подтверждение об уплате своей части начисленных взносов.

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