Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 года

Минвостокразвития РФ предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.

«Право пользования участком недр предоставляется любым юридическим лицам, в том числе иностранным, которые соответствуют следующим требованиям: 1) государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации или в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в законопроекте.

Правительство предлагает внести поправки в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года, при этом для участков недр, распределенных до этой даты, изменения не предусмотрены. «Положения настоящего закона, устанавливающие особенности регулирования отношений недропользования, связанных с освоением полезных ископаемых на участках континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах не применяются к правоотношениям, возникшим до 1 января 2021 года», - прописано в проекте.

Функции агента правительства РФ «могут осуществляться организацией, сто процентов акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация «ВЭБ.РФ», — подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

При этом агент правительства обязательно будет иметь блокирующую долю в консорциуме. «…Не менее 25,1 процента долей в соглашении о консорциуме составляет доля агента правительства Российской Федерации», — отмечается в документе.

В случае открытия месторождения доля агента в консорциуме может быть увеличена в зависимости от ожидаемого объема добычи. Если объем прогнозируемой добычи углеводородного сырья составляет до 420 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, доля агента будет 25,1%, при добыче от 421 до 700 миллионов баррелей — 27,6%, при добыче от 701 до 980 миллионов баррелей — 30,1%, при добыче от 981 миллионов до 1,26 миллиарда баррелей — 32,6%, при добыче от 1,26 миллиарда баррелей — 35,1%.

Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры «Роснефти» и «Газпрома», которые в праве привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. «Роснефть» уже создавала такие СП с «Eni, ExxonMobil» и «Equinor», но проекты остановились из-за санкций.

Согласно госполитике России в Арктике до 2035 года, государство намерено расширять участие частных инвесторов в инвестиционных проектах на арктическом шельфе РФ при сохранении своего контроля за их реализацией, пишет 1prime.ru.

https://1prime.ru/energy/20200609/831595598.html