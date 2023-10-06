Минвостокразвития: шести арктическим регионам одобрено выделение 863 млн рублей на 2024 год

Изменение планов социального развития центров экономического роста, включая строительство социальной сферы и объектов инфраструктуры ТОР, рассмотрели на совместном заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в планы развития шести арктических территорий — Ненецкого автономного округа, Коми, Карелии, Якутии, Архангельской и Мурманской областей — введены изменения, что позволит получить дополнительные средства на строительство и улучшение социальной инфраструктуры.

В рамках «Единой президентской субсидии», выделенной Министерством развития Дальнего Востока, предусмотрено выделение финансирования на ближайшие три года — 863 млн рублей на 2024 год, 500 млн рублей на 2025 год и 155 млн рублей на 2026-й.

Каждая территория получит средства на различные проекты, включая строительство детских садов, модернизацию спортивных и культурных комплексов, ремонт жилищно-коммунальных сетей и приобретение оборудования для школ и медицинских учреждений.

Например, дополнительные средства отданы на ЗАТО Мурманской области на 2024 год — выделены средства на завершение строительства крытого бассейна в ЗАТО Североморск, здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга, Дома культуры в сельском поселении Алакуртти.

Фото: http://dfo.gov.ru/trutnev/6725/