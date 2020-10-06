Минвостокразвития внесло в кабмин законопроект о выдаче «арктических гектаров»

Подготовленный Минвостокразвития РФ законопроект о бесплатном получении земельных участков в Арктической зоне РФ, внесён на рассмотрение в правительство. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в правительство Российской Федерации законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, говорится в сообщении.

Речь идёт о внесении поправок в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», пишет ТАСС.