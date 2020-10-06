Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 10:15
Минвостокразвития внесло в кабмин законопроект о выдаче «арктических гектаров»
Подготовленный Минвостокразвития РФ законопроект о бесплатном получении земельных участков в Арктической зоне РФ, внесён на рассмотрение в правительство. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в правительство Российской Федерации законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, говорится в сообщении.
Речь идёт о внесении поправок в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», пишет ТАСС.
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Последние комментарии
Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
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Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
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