Минвостокразвития внесло в правительство Стратегию развития Арктики до 2035 г.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 7 мая внесло в правительство проект Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Стратегия определяет ключевые направления и задачи развития Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Документ разработан в целях реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом президента 5 марта 2020 года.

Согласно Основам, национальными интересами России в регионе являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, а также обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения арктической зоны страны.

Другими национальными интересами РФ в Арктике провозглашаются развитие арктической зоны России в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста, развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации и охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности РФ в Арктике названы выполнение мероприятий по предотвращению применения военной силы в отношении России, повышение боевых возможностей группировок вооруженных сил и других войск в арктической зоне РФ, а также поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России и её союзников.

Основы госполитики в Арктике и Стратегия являются частью системы документов, которые определяют новую арктическую стратегию России. В их числе пакет законопроектов о льготах для нефтегазовых проектов в Арктике, учитывающий преференции для новых проектов в регионе - он уже принят Госдумой в третьем чтении.

Ранее замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил «Интерфаксу», что стратегия готовилась с привлечением экспертного сообщества.

«Стратегия готовилась с широким участием властей арктических регионов, научного сообщества, экспертов. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, так что документ готовился с учетом пожеланий населения. Позже в каждом регионе Арктики прошли очные обсуждения документа», - сказал Крутиков.

В декабре 2019 года Совбез России уже одобрил «Основы государственной политики в Арктике». Также в декабре был утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года. В арктической зоне начало работу Агентство по развитию человеческого капитала и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.