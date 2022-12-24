Минюст будет утверждать экономически обоснованные нотариальные тарифы

Тарифы на услуги нотариусов будут состоять из федеральной и региональной части, при этом вторую составляющую привяжут к прожиточному минимуму в регионе. Новый порядок расчёта стоимости услуг не позволит нотариусам завышать цены. Закон с такой нормой одобрил Совет Федерации 23 декабря.

Сенаторы проследят за принятием подзаконных актов и применением новых норм на практике. Также они проконтролируют, исполняют ли нотариусы требование о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям.

Как пишет www.pnp.ru, документ внесён группой сенаторов и предусматривает изменения в Основы законодательства о нотариате. По словам соавтора закона, первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева, документ устанавливает прозрачную и регулируемую процедуру установления тарифов на услуги нотариусов. Эти тарифы будут состоять из федеральной составляющей, указанной в Налоговом кодексе, и региональной. Размер регионального тарифа привяжут к величине прожиточного минимума в регионе.

«Формулу экономически обоснованного расчёта регионального тарифа будет разрабатывать Федеральная нотариальная палата и утверждать Министерство юстиции», — сказал сенатор. Также Минюсту поручили контролировать стоимость услуг нотариусов.

Новые требования позволят устанавливать обоснованные тарифы на нотариальные услуги и сделают более доступной для людей юридическую помощь, считает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. Он пообещал, что в ближайшее время разработают формулу расчёта региональных расценок. «Доступность нотариальной помощи — это очень важный вопрос. И он решается в том числе предоставлением льгот тем гражданам, которые не могут оплатить те или иные нотариальные действия», — сказал Корсик. Ежегодная стоимость таких льгот — три миллиарда рублей. Беженцев с новых территорий и мобилизованных обслуживают бесплатно. Призванным на СВО предоставили льготы более чем на 200 миллионов рублей.

«Труд нотариуса очень важен, он принимает ответственные решения. Этот труд должен оплачиваться по трудозатратам, с учетом всех факторов. Но завышенные расценки на нотариальные услуги — это неправильно и несправедливо, — считает спикер Совета Федерации. — Министерство юстиции не контролировало эту ситуацию, поэтому мы инициировали такой закон».

По словам Валентины Матвиенко, нотариат России — это важная структура, которая оказывает государственные услуги, без которых невозможно решить ни один вопрос. Но есть расхожее мнение, что Федеральная нотариальная палата — это закрытая организация, которая находится вне контроля. «А этого не должно быть. Все должно быть под контролем государства», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в каждом поселке должен быть нотариус, чтобы людям не приходилось ехать за тридевять земель за юридической помощью. Также спикер Совета Федерации обратила внимание, что конкурсы на замещение должностей нотариусов должны стать открытыми, а не «декоративными», чтобы решения принимали не узким кругом, а исходя из профессиональных качеств кандидата.

Фото: https://www.pnp.ru/social/uslugi-notariusov-stanut-dostupnee.html