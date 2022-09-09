Минюст России зарегистрировал Соглашение о сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Минским областным Советом депутатов

Документ был подписан этим летом в городе Гродно (Республика Беларусь) главами региональных парламентов Сергеем Дубовым и Натальей Якубицкой.

Напомним, стороны договорились способствовать развитию межпарламентских связей, содействовать взаимодействию органов госвласти и общественных объединений в сфере патриотического воспитания на основе исторической памяти и наследия России и Белоруссии, а также укреплению дружеских и добрососедских отношений. Кроме того, парламентарии намерены развивать сотрудничество в нормотворческой и депутатской деятельности.

Одним из первых мероприятий, на которое приглашены делегаты Минского областного Совета депутатов, станет конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Заседание пройдёт в октябре на базе Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24488/