Минздрав Мурманской области: обмен опытом между врачами-хирургами является важным аспектом в развитии медицинской практики и повышении качества оказания медицинской помощи

В рамках обмена опытом врачи-хирурги отделения общей хирургии областной больницы под руководством Теймураза Шенгелии совместно с Рустемом Топузовым, врачом-хирургом, онкологом, к.м.н., ассистентом кафедры госпитальной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России два дня проводили современные лапароскопические операции при грыжах передней брюшной стенки.

Лапароскопическая герниопластика проводится без больших разрезов, через три небольших прокола размером менее 1 см каждый. За счёт использования специальных инструментов эндоскопическая операция – самый малотравматичный метод лечения грыжи. Операция проводится с применением современных сетчатых имплантов.

Особенностью метода является то, что большая часть манипуляций производится в пространстве между мышцами передней брюшной стенки и брюшиной, в так называемом «священном» хирургическом слое («holy plane»). Так как он не содержит сосудов, данное пространство идеально подходит для выполнения всех манипуляций и размещения сетчатого импланта.

Среди важных преимуществ данного метода лечения можно выделить: быструю реабилитацию пациентов, отсутствие выраженного послеоперационного болевого синдрома (сетчатый протез не нужно фиксировать, что уменьшает болевой синдром), хороший эстетический результат, низкую частоту рецидива.

«Оснащение операционных – потрясающее, я получил огромное удовольствие и от оборудования, и от работы специалистов. Специалисты областной больницы – мультизадачны и мультифункциональны, так как больница занимается вообще всеми направлениями хирургии. Врачи-хирурги очень продвинутые, когда специалисты приглашают врачей из других городов, значит, что они идут в ногу со временем. Ваши специалисты показали мне свое исполнение хирургических техник, а я продемонстрировал свое. Очень позитивный обмен опытом», – рассказал Рустем Топузов.

«Оснащение медучреждений современным оборудованием, достижение высоких результатов лечения пациентов является одним из главных направлений стратегического плана «На Севере – жить!». Регулярный обмен опытом между врачами-хирургами способствует не только индивидуальному росту врачей, но и способствует развитию системы здравоохранения в целом», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/