Минздрав Мурманской области приглашает выпускников медицинских вузов на целевую ординатуру

Документы для заключения договоров о целевом обучении по программам ординатуры в Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) можно подать до 11 августа по направлениям: неврология, стоматология общей практики, детская стоматология и хирургия.

Заявления можно направить в электронном виде на адрес электронной почты: edu2023@gov-murman.ru. Контактные телефоны: 486-181, 486-160.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в этом году квота для Мурманской области по программам ординатуры от Минздрава России содержала 56 мест в 10 медицинских вузов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска. На данный момент прием документов продлен в Северный государственный медицинский университет по 4 специальностям.

Обучающимся, которые будут зачислены по целевому направлению ординатуры, предусмотрена выплата региональной стипендии — 10000 рублей в месяц.

С подробной информацией о порядке заключения договора на целевое обучение можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru