Минздрав Мурманской области привлёк в регион 100 медработников по квоте

В медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области, в 2021 году на квотируемые места трудоустроились 100 медицинских работников: 89 врачей и 11 фельдшеров.

Все принятые медработники в соответствии с законом Мурманской области от 25.12.2012 №1572-01-ЗМО получили единовременные выплаты: врачи – в размере 500 тысяч рублей, фельдшеры – 300 тысяч рублей.

С 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса медицинские работники, трудоустраивающиеся на квотируемые места, будут получать указанные выплаты в увеличенном размере. Для врачей выплата составит 1 миллион рублей, для среднего медперсонала – 500 тысяч рублей. Размер выплат установлен законом Мурманской области от 10.12.2021 №2708-01-ЗМО.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в соответствии с новым законом, медицинские работники, получившие «подъёмные», должны будут отработать в Мурманской области не менее 5 лет, а не 3 года как было ранее. Также сняты ограничения по возрасту (ранее – не более 55 лет).

Фото: gov-murman.ru/info/news/