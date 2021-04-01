Минздрав Мурманской области продолжит реализацию мер социальной поддержки медицинских работников

На 2021 год в рамках реализации проекта «Земский доктор» утверждена заявка на сумму 26 млн рублей. для трудоустройства 14 специалистов: 12 врачей и 2 фельдшеров. Все они получат единовременную компенсационную выплату.

В 2020 году Министерство здравоохранения Мурманской области реализовало программу «Земский доктор» на 100 % и освоило 25 млн рублей. 20 врачей-специалистов получили единовременную компенсационную выплату. 4 врача-специалиста получили по 2 млн рублей, 16 врачей и фельдшер по миллиону рублей.

Также в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета на единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья отдельным категориям медицинских работников.

В 2020 году её предоставили 25 медицинским работникам:15 врачам-специалистам, 9 фельдшерам скорой медицинской помощи, 1 заведующему отделением на общую сумму более 34 млн рублей. Сумма выплаты составляет 50% от первоначального взноса. На будущий год запланирована аналогичная сумма.

В рамках мер социальной поддержки в 2020 году в медицинские организации, подведомственные министерству, принято 66 врачей-специалистов. Они получили единовременную денежную выплату по 500 тысяч рублей и ежеквартальную по 15 тысяч рублей в течение первого года работы. Привлечено 7 фельдшеров скорой медицинской помощи, которым выплатили единовременную денежную выплату по 300 тысяч рублей и ежеквартальную выплату в размере 15 тысяч рублей в течение первого года работы.

На 2021 год министерством подана заявка на 75 целевых мест по программам специалитета и 56 целевых мест по программам ординатуры. В 2020 году в вузах страны для Мурманской области обучились по шестилетним программам специалитета и по двухгодичной программе ординатуры 303 студента и 91 ординатор.

«26 наших целевиков, закончивших своё обучение в 2020 году, уже трудоустроены в подведомственные медицинские организации региона», – отменил Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, работа по привлечению кадров позволила достичь показателя обеспеченности врачами на уровне 40,2 чел. на 10 тысяч населения, 98,4 – средними медицинскими работниками.

Кроме того, в 2020 году осуществлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за выполнение особо важных работ. Всего за период с марта по октябрь 2020 года фактически выплачено более 1800 млн рублей 7175 работникам. За счёт средств федерального бюджета – 950,8 млн рублей а областного – 851,5 млн.

«Учитывая положительную практику при осуществлении работникам выплат за работу с COVID-19, Министерство здравоохранения РФ обратилось к Мурманской области с просьбой оказать содействие и принять участие в проекте по апробации модели новых систем оплаты труда медицинских работников в учреждениях здравоохранения различных типов в отдельных субъектах Российской Федерации. В настоящее время Мурманская область осуществляет сотрудничество в вышеуказанном проекте», – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.