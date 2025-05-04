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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.25 12:00

Минздрав РФ пополнил перечень профессиональных заболеваний

Минздрав утвердил перечень профессиональных заболеваний, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года и заменить собой одноименный приказ от 27 апреля 2012 года.

Как сообщает pnp.ru, среди главных отличий — его дополнили смешанной бронхиальной астмой, хроническим ларингитом, если профессиональная нагрузка на голосоречевой аппарат составляет более 20 часов в неделю, и внесли в документ список злокачественных новообразований, связанных с воздействием химических веществ, физических и биологических факторов. При этом из профзаболеваний исключили прогрессирующую близорукость от повышенного напряжения зрения.

Регулярное обновление перечня необходимо так же, как и списка клинических рекомендаций, считает президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. Он предположил, что добавленные болезни по каким-то причинам стали актуальными. Например, смешанная бронхиальная астма для врачей может оказаться последствием пандемии ковид, когда они заражались вирусом не один раз.

Профессиональными заболеваниями принято считать нарушения работы органов и систем жизнедеятельности, спровоцированные вредными условиями труда. К ним относят расстройство организма, полученное из-за взаимодействия с вредными факторами или веществами во время трудовой деятельности и различные осложнения хронических заболеваний, вызванных условиями производства.

Частыми причинами, вызывающими профзаболевания, считаются негативные биологические условия работы, систематические перепады атмосферного давления, усталость, вызванная служебными обязанностями, взаимодействие с химическими веществами, присутствие угольной, кремниевой пыли или других микроскопических веществ в результате обработки материалов, плохая экологическая обстановка, высокий уровень шума на производстве, повышенная влажность воздуха.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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