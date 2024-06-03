Мурманская область. Арктика (16+)03.06.24 13:30
Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
С 1 сентября 2024 года в России изменятся требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Так, водители должны иметь спасательное покрывало. Также необходимо будет приобрести устройство для проведения искусственного дыхания и нелатексные эластичные бинты, а также два вида ножниц: для разрезания бинтов и «ножницы хирургические». Кроме этого, в обновленный комплект войдёт маркер чёрного или синего цвета либо карандаш.
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что старые аптечки могут применяться до истечения срока годности.
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