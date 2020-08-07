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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 08:30

Минздрав России меняет требования к автомобильной аптечке

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об утверждении требований к автомобильной аптечке, в ней должны быть бинты, маски, пластырь, перчатки и дополнительная упаковка стерильных салфеток, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, из состава аптечки удалены бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри. Вместо указанных бинтов добавлены дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Рулонный лейкопластырь размером не менее чем 1х250 сантиметров заменён на рулонный лейкопластырь размером не менее чем 2х500 сантиметров.

Кроме того, в состав аптечки добавлены две медицинские трехслойные маски, увеличено количество перчаток до двух пар. Также изменено название и содержание инструкции аптечки. «Инструкция по применению аптечки» заменена на «Инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)»,  сообщается в записке.

Отмечается, что проект приказа разработан для формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пишет 1prime.ru.

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