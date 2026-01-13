«Мир и единство народов России»: в Мурманской области состоится фестиваль «Праздник дружбы»

17 января во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова состоится ежегодный областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». Мероприятие станет одним из ключевых событий региона в рамках Года единства народов России, который объявлен указом Президента РФ Владимира Путина в 2026 году.

Так, фестиваль пройдёт под девизом «Единство через культуру» и представит многообразие традиций народов, проживающих на территории Мурманской области. В 14.00 на первом этаже ДК откроется выставка-презентация национальных объединений, центров и творческих коллективов, где гости смогут познакомиться с их культурным наследием. В 15.00 в большом зале «Кировки» состоится гала-концерт с участием представителей национально-культурных центров, диаспор и фольклорных коллективов региона. Подробнее – на официальном сайте Дворца культуры: https://odkkirova.ru/afisha

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль способствует сохранению и развитию культурных традиций, воспитанию уважения к многонациональному наследию России и укреплению межнационального согласия в регионе. Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства и является важной частью реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» по поддержке народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560338/#&gid=1&pid=3