«Мир и радость вашему дому»: «Кировка» приглашает на концерт

В преддверии Международного дня семьи Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города на концерт ансамбля танца «Радость» под названием «Мир и радость вашему дому» и церемонию награждения многодетных семей Мурманской области!

В программе вечера, который состоится 11 мая в 17.00, заполярные танцоры представят танцы, хореографические миниатюры, сюиты народов мира.

Как пишет vk.com/odkkirova, «мы - жители большой удивительной планеты, нас много и все мы все разные. Мы говорим на разных языках, поём разные песни, танцуем разные танцы, у нас разные традиции и обычаи, но объединяет нас одно, — общий дом, в котором нужно жить в мире, дружбе, уважении и согласии.

Приглашаем вас и вашу семью на концерт ансамбля «Радость», чтобы вместе с нами отпраздновать День семьи и прочувствовать единство всех людей на Земле. Пусть каждый из нас станет каплей в огромном океане гармонии и любви».

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457283604%2Falbum-23902826_00%2Frev