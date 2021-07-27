«Мир на кончиках пальцев»: в Мончегорском музее камня прошли первые интерактивные занятия для слабовидящих посетителей

В Мончегорском музее цветного камня продолжается реализация музейно-просветительской программы «Мир на кончиках пальцев». Программа призвана знакомить инвалидов по зрению и слабовидящих с минеральными ресурсами нашей страны и Кольского полуострова, а также с историей освоения богатств Мончетундры.

В рамках проекта планируется размещение в залах учреждения экспозиции с тактильными экспонатами для незрячих посетителей. Кроме того, в музее пройдет ряд просветительских и практических занятий. Первые мероприятия программы уже стартовали: участие в них приняли члены городского отделения Всероссийского общества слепых.

Для первых интерактивных занятий специалисты подготовили каждому участнику индивидуальные коллекции горных пород и минералов, основных руд и цветных камней нашего края. Посетители занятия научились тактильно находить отличия пород и минералов, узнали свойства добываемых в Заполярье полезных ископаемых, а благодаря экскурсии в Мурманский областной художественный музей смогли познакомиться с принципами работы с различными материалами.

«Все мероприятия проходят в непринуждённой оживлённой атмосфере, работа с индивидуальными коллекциями вызывает большой интерес, гости задают много вопросов на различные темы, связанные с геологией, самоцветами», - поделились организаторы проекта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект реализуется при поддержке ГМК «Норильский никель» – в начале 2021 года музей стал победителем конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс добра».