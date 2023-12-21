«Мир не без добрых людей»: депутаты областной Думы приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Подарки для воспитанников социальных учреждений Мурманской области переданы в Единый волонтёрский центр.

Открытки с желаниями детей были развешаны на новогодней ели в холе областной Думы с 7 по 20 декабря. Депутаты регионального парламента исполнили все пожелания, указанные в открытках на ёлке. Подарки от спикера областной Думы Сергея Дубового получат трое ребят из Кировска.

– Убеждён, что никто не должен оставаться в Новый год без подарка, особенно дети, – отметил парламентарий. – Каждый год перед праздниками мы участвуем в благотворительной акции, и число ее участников неизменно растет. Как говорят в народе: «Мир не без добрых людей», к тому же, приятно примерить на себя роль Деда Мороза. Я благодарен добровольцам Единого волонтёрского центра за то большое дело, которое они делают от чистого сердца, и всем, кто исполнил желания юных северян.

Акция «Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже более 10 лет. С 2020 года ее организаторами выступают добровольцы Единого волонтёрского центра при поддержке регионального правительства и торговых сетей области. Каждый год в канун праздников в разных общественных пространствах Мурманска: в торговых центрах и в государственных учреждениях на новогодних елях развешены открытки с желаниями воспитанников социальных учреждений региона. В этом году долгожданные подарки получат почти пятьсот ребят из Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Ковдора и других городов Кольского Заполярья.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29170/