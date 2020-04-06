Мир оказался гораздо добрее, чем я могла предположить – Евгения Чибис

«Люди, зная, что я работаю с волонтёрскими движениями, пишут в личку:

— Как вступить?

— Чем помочь?

— Я готов, имей в виду, если что!

СПАСИБО всем, друзья!!!», - так эмоционально написала сегодня Евгения Чибис, жена главы Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»

На самом деле, благодаря слаженной работе Единый волонтерский центр Мурманской области, в который вошли ОНФ, «Единая Россия» и волонтёры, поддержка одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями организована качественно и чётко, каждая заявка принимается и тут же обрабатывается.

«Сегодня я запускаю акцию #Волонтёр_дня в поддержку тех добровольцев, что находятся на передовой: носят тяжёлые пакеты, набирают воду из колонки, выгуливают собак и чинят холодильники.

Спасибо, ребята, за ваш труд!

Что планирую сделать, вдохновившись вами:

начну с себя и подам пример - отработаю волонтёром на своей машине и со своими защитными средствами, чтобы сэкономить эти расходные материалы у волонтёрских групп;

закуплю горячие обеды для себя и всей команды в местном кафе. Внесу свою лепту в поддержку нашего бизнеса;

передам эстафету на следующий день тому, кто захочет это нужное доброе дело повторить и кому я его доверю!», - пишет Евгения Чибис.

«Завтра в сториз постараюсь максимально доступно показать происходящее и буду рада, если эта акция разлетится по стране.

В конце концов, мои пожилые родственники сейчас находятся вдали от нас и, несмотря на нашу поддержу, также нуждаются в помощи волонтёров», - завершила свой пост она.