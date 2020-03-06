Мурманскстат «нарисовал» портрет женщин Мурманской областиВ Москве введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 14:45

«Мир советской женщины» - окунуться в прошлый век

6 марта, в преддверие празднования Международного женского дня, в Североморском музейно-выставочном комплексе (СМВК) состоялась выставка «Мир советской женщины». Здесь были представлены не только вещи, но и плакаты советского периода 60-х-80-х годов прошлого века. Выставка позволила окунуться в мир наших прабабушек, бабушек и мам.

Многие предметы, представленные в экспозиции, были предоставлены жителями Североморска – Людмилой Кесленко, Мариной Осиповой, Натальей Аникеевой, Анной Женевской, Екатериной Сорокиной, Анной Соколенко, Ларисой Карповой, Лилией Черкашиной и Эльвией Малышевой.

Директор Североморского музейно-выставочного комплекса Елена Шкор, открывшая выставку, сказала, что сотрудники СМВК хотят к 8 марта 2021 года подготовить выставку «Роль женщины в истории Североморска», предложив неравнодушным людям приносить экспонаты для готовящейся экспозиции.

Экспозицию выставки высоко оценил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, отметивший, что многие вещи ему знакомы, т.к. он сталкивался с ними в детстве.

Он поздравил присутствовавших в зале женщин с 8 марта, отметив огромный вклад женщин в воспитание детей, в развитие образования, здравоохранения и культуры, где им безоговорочно принадлежит пальма первенства.

Евгений Алексеев полушутя, полусерьезно отметил, что в век равноправия мужчин и женщин представительницы слабого пола носят брюки, куртки, обувь на низком каблуке, но идя сзади всегда можно понять, кто впереди: мужчина или женщина. Мужчина идёт в развалку и налегке, а женщина с двумя сумками в руках и если не бегом, то быстрым шагом, порой и с семенящим рядом ребёнком, зная, что ей после работы нужно забрать младшего ребёнка из детского сада, приготовить ужин, накормить семью, помыть посуду, постирать, убраться, сделать уроки со старшим, уложить детей спать, успеть посмотреть сериал, и лишь тогда вздохнуть с облегчением.

Вряд ли мужчина способен выполнять ежедневно весь тот объём работ, который женщина выполняет ежедневно. Мы, мужчины, не способны на такой подвиг. 

Евгений Алексеев пожелал мира, добра, любви, благополучия и уюта, взаимопонимания и хорошего настроения в каждом доме.

Экскурсию по экспозиции провела заместитель директора Североморского музейно-выставочного комплекса Ирина Куликова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Олег Алексеев (Мурманск)
06.03.20 14:35
Привет из Мурманска! Касаемо участника коррупционной компании «красноярских» в УМВД Мурманской области, зам начальника полиции по оперативной работе Алексей Игоревич Смирнов, тот еще персонаж! В Мурма
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Бизнес-снег. Север». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В мурманских магазинах белокочанная капуста растёт в цене-PRO Валюту (16+)Рубль лихорадит: курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, доллара прибавил 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 787 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика