«Мир советской женщины» - окунуться в прошлый век

6 марта, в преддверие празднования Международного женского дня, в Североморском музейно-выставочном комплексе (СМВК) состоялась выставка «Мир советской женщины». Здесь были представлены не только вещи, но и плакаты советского периода 60-х-80-х годов прошлого века. Выставка позволила окунуться в мир наших прабабушек, бабушек и мам.

Многие предметы, представленные в экспозиции, были предоставлены жителями Североморска – Людмилой Кесленко, Мариной Осиповой, Натальей Аникеевой, Анной Женевской, Екатериной Сорокиной, Анной Соколенко, Ларисой Карповой, Лилией Черкашиной и Эльвией Малышевой.

Директор Североморского музейно-выставочного комплекса Елена Шкор, открывшая выставку, сказала, что сотрудники СМВК хотят к 8 марта 2021 года подготовить выставку «Роль женщины в истории Североморска», предложив неравнодушным людям приносить экспонаты для готовящейся экспозиции.

Экспозицию выставки высоко оценил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, отметивший, что многие вещи ему знакомы, т.к. он сталкивался с ними в детстве.

Он поздравил присутствовавших в зале женщин с 8 марта, отметив огромный вклад женщин в воспитание детей, в развитие образования, здравоохранения и культуры, где им безоговорочно принадлежит пальма первенства.

Евгений Алексеев полушутя, полусерьезно отметил, что в век равноправия мужчин и женщин представительницы слабого пола носят брюки, куртки, обувь на низком каблуке, но идя сзади всегда можно понять, кто впереди: мужчина или женщина. Мужчина идёт в развалку и налегке, а женщина с двумя сумками в руках и если не бегом, то быстрым шагом, порой и с семенящим рядом ребёнком, зная, что ей после работы нужно забрать младшего ребёнка из детского сада, приготовить ужин, накормить семью, помыть посуду, постирать, убраться, сделать уроки со старшим, уложить детей спать, успеть посмотреть сериал, и лишь тогда вздохнуть с облегчением.

Вряд ли мужчина способен выполнять ежедневно весь тот объём работ, который женщина выполняет ежедневно. Мы, мужчины, не способны на такой подвиг.

Евгений Алексеев пожелал мира, добра, любви, благополучия и уюта, взаимопонимания и хорошего настроения в каждом доме.

Экскурсию по экспозиции провела заместитель директора Североморского музейно-выставочного комплекса Ирина Куликова.