«Мирное небо над головой»: в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом областная детско-юношеская библиотека проводит творческий конкурс

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Мурманская областная детско-юношеская библиотека традиционно проводит конкурс «Мирное небо над головой».

К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 16 лет и творческие коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям: рисунок, поделка, стихотворение, плакат, памятка. Творческие работы принимаются до 31 августа. Подробности об условиях участия в конкурсе можно найти на сайте детско-юношеской библиотеки.

Церемония награждения победителей и участников состоится на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 5 сентября в 16.00. Призёры конкурса награждаются памятными дипломами и ценными подарками, а лучшие работы будут размещены на билбордах и баннерах, расположенных на территории Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября, памятная дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане. В День памяти по всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников силовых структур, погибших при выполнении служебного долга.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/