Мирославе Киселёвой необходима поддержка земляков
«Я родилась в срок, став долгожданным ребёнком моих мамы и папы, но родилась с тяжёлой аномалией - атрезией наружного слухового прохода справа, микротией. У меня полностью отсутствует слуховой проход справа и не сформирована ушная раковина. Моё правое ушко не слышит совсем. Моё левое ушко здорово, но из-за чрезмерной нагрузки на него мне очень тяжело переносить громкие звуки, оно плохо слышит при фоновом шуме», - так рассказывает о своём серьёзном заболевании Мирослава Киселёва.
Отсутствие слухового прохода и ушной раковины накладывает огромные ограничения в жизни ребёнка: Мирослава не посещает детский сад по причине нежелательных болезней, не ходит в бассейн, ведь даже простое ОРВИ заканчивается отитом…
Никита и Настя Киселевы, родители Мирославы, всеми силам пытаются обеспечить дочке полноценную жизнь в будущем, но для этого требуется провести сложную операцию. «Её нужно сделать как можно скорее, так как из-за чрезмерной нагрузки на здоровое ухо на нем ухудшается слух. Поэтому мы очень просим помочь и дать ребёнку путевку в полноценную и успешную жизнь!», - пишут они.
Стоимость операции 85 тысяч долларов США. Первую часть суммы – 5 тысяч долларов (первоначальный депозит) родители собрали и перевели на банковский счёт клиники, а также собрали 14 тысяч долларов, необходимых на перелёт, проживание и другие накладные расходы. «Оставшиеся 80 тысяч долларов нам собрать не под силу. Поэтому мы очень просим, буквально молим о помощи!», - обращаются они к землякам. Эта задача становится ещё более трудной в сегодняшних условиях нестабильного курса валют.
17 апреля 2019 года на индивидуальной консультации Мирослава была осмотрен зарубежными врачами, по результатам чего ей поставлен высокий бал, свидетельствующий о хороших перспективах по восстановлению слуха на больном ушке. Данную операцию проводят в CEI в городе Пало Альто в Калифорнии, США. Стоимость операции - 85000 долларов США.
Даже небольшая сумма от отзывчивых неравнодушных людей поможет Мирославе услышать.
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