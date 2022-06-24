Мировые цены на «чёрное золото» перешли к росту, а рубль слабеет

Мировые цены на нефть в пятницу утром начали коррекционно расти, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть сегодня утром перешли к росту, накануне нефтяные котировки снижались на опасениях рецессии и данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 миллиона баррелей, при этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,4 миллиона. «За ценами на нефть нужно будет внимательно следить, любой отскок нефти до уровня 120 долларов приведёт к тому, что опасения по поводу неустойчивости макроэкономических условий вновь начнут преследовать инвесторов», — считает независимый рыночный аналитик Аджай Бодке, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Также позднее в пятницу рынки ожидают еженедельных данных о количестве действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.

А в это время курс рубля на старте торгов пятницы стабилен, символически снижаясь по отношению к доллару и так же незначительно дорожая к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск растёт на 3 копейки, достигая 53,50 рубля, евро — снижается на 6 копеек, до 56,14 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и иене после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о существовании рисков наступления рецессии и повышения безработицы.

Валютный рынок следил за выступлениями Пауэлла в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее, в среду, Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски «в настоящее время не особенно повышенные».

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.