Мировые цены на «чёрное золото» пошли вверх, поддерживая курс рубля

Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти всё снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в понедельник утром наблюдается рост цен на 2% после того, как за прошлую торговую неделю «чёрное золото» марки Brent подешевело почти на 4%, а WTI — на 2,77%. Такому снижению способствовало распространение штамма «омикрон» нового коронавируса. По мнению аналитиков, опрошенных газетой «Wall Street Journal», цены на нефть снижались, поскольку появление «омикрона» поставило под угрозу перспективы спроса на энергию в мире.

Курс доллара сегодня растёт к евро и иене на увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Утро понедельника вновь создает потенциал для развития укрепления рубля. Эксперты считают, что пара доллар-рубль в начале недели останется в диапазоне 73,5-74,5 рубля, пытаясь тяготеть к его нижней границе ввиду закрепления цен на нефть марки Brent в диапазоне 70-80 долл./барр., а также завтрашнего звонка президентов РФ и США, способного ослабить геополитические риски.

В ходе пятничных торгов рубль продолжил инерционно крепнуть, — доллар опускался ниже 73,5 рубля на фоне ослабления нервозности на глобальных рынках в отношении омикрон-штамма, а также восстановления цен на фьючерсы нефти марки Brent. Тем не менее, в конце торгов консервативные настроения на глобальных рынках вновь усилились, придавив нефтяные котировки и вернув доллар по отношению к рублю и другим валютам ЕМ чуть выше.