Мировые цены на «чёрное золото» продолжают рост, а курс доллара - падение

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как сообщает 1prime.ru, нефтяные инвесторы в среду оценивают данные о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API). Так, запасы «чёрного золота» за неделю по 10 сентября сократились в США на 5,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,9 миллиона баррелей. Данные Минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Трейдеры также продолжают следит за климатической ситуацией в Мексиканском заливе, где в начале неделе ураган «Николас» надвигался на штат Техас. «Хотя отключение электроэнергии из-за урагана ненадолго перекрыло крупнейший в США трубопровод, по которому нефть идёт из Хьюстона на северо-восток, его влияние на добычу на шельфе было относительно ограниченным», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Сегодня утром курс доллара падает к евро и иене после публикации данных по инфляции, которые вынудили инвесторов уменьшить ожидания относительно сроков и темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.