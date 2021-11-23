Мировые цены на «чёрное золото» продолжают снижаться, негативно влияя на курс рубля

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снижаются в связи с возможностью использования этого сырья из стратегических запасов США и ряда других стран, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,04%, до 76,19 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы оценивают сообщения СМИ о том, что президент США Джозеф Байден «распечатает» резервный запас нефти в стране уже во вторник. Эти меры могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство «Блумберг».

«Выпуск 35 миллионов баррелей из США окажется достаточно значительным. Если принять в расчёт объёмы добычи других стран, это выглядит довольно существенно», — полагает аналитик «ING» Уоррен Паттерсон, чьё мнение приводит газета «Wall Street Journal».

Курс доллара в целом стабилен к евро, а по отношению к иене во вторник утром он поднялся до максимального уровня за более чем четыре с половиной года на новостях о перспективах руководства Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики «Bank of Singapore», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal», полагают, что в будущем году курс доллара будет устойчивым к таким валютам, как евро и иена, за счёт роста экономики и расхождения политики мировых центробанков. Эксперты также отмечают, что переизбрание Пауэлла главой ФРС и выдвижение Лаэль Брэйнард на пост замглавы Федрезерва сигнализируют о продолжении сворачивания стимулирующих мер и, возможно, даже большими темпами, что даёт дополнительный позитив доллару.

Что же касается евро, то позднее во вторник на динамику его курса может повлиять статистика из еврозоны. Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в этом валютном блоке, согласно первой оценке, до 53,2 пункта.