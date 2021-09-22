Мировые цены на «чёрное золото» растут

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении её запасов в США, а также на переоценке в большую сторону величины потерь в добыче из-за урагана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,15%, до 71,3 доллара.

Нефтяные инвесторы в среду в первую очередь оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в стране. Так, запасы «чёрного золота» за неделю по 17 сентября сократились в США на 6,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 миллиона баррелей.

Данные Минэнерго США о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры также продолжают оценивать последствия урагана «Ида» в Мексиканском заливе. «Общие потери добычи в Мексиканском заливе США в сентябре сейчас, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших предыдущих оценок», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики «Rystad».

Сегодня утром курс доллара стабилен к евро в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов.