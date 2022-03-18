Мировые цены на «чёрное золото» растут, а рубль укрепляется против доллара и евро седьмой день подряд

Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% в пятницу утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ, следует из данных торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром цены на нефть продолжают расти, трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями. Кроме того, росту цен на нефть способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения насчёт уменьшения спроса на «чёрное золото».

Также повлияли на динамику цен сообщения о возможных поставках российской нефти в Индию. Официальный представитель индийского МИД заявил 17 марта, отвечая на вопрос о возможности торговли с Россией в рупиях, что Индия, как импортёр нефти, «всегда изучает все возможности». Такое заявление усилило беспокойство рынка по поводу дефицита поставок.

А в это время курс фунта стерлингов растёт по отношению к доллару, частично продолжая отыгрывать ужесточение монетарной политики в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

Рубль растёт против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей.