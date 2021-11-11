Мировые цены на «чёрное золото» растут, курс доллара к основным мировым валютам в целом слабо меняется

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения среды, последовавшего на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

Удорожание нефти связано с коррекционной динамикой после падения котировок днём ранее. В среду курс доллара резко вырос к мировым валютам, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся почти на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Как пишет 1prime.ru, динамика доллара связана с важной статистикой по США, опубликованной в среду. Так, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2% после 5,4% месяцем ранее, при этом прогноз предполагал ускорение инфляции только до 5,8%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по запасам в США. Коммерческие запасы в стране за неделю по 5 ноября выросли на 1 миллион баррелей, в то время как ожидался рост на 2,1 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня утром курс доллара к основным мировым валютам в целом слабо меняется, при этом днём ранее доллар заметно подорожал на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.